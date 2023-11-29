Из административного здания в Москве эвакуировали около 40 человек из-за пожара

Информации о пострадавших не поступало

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел на втором этаже четырехэтажного административного здания на юге Москвы, около 40 человек эвакуированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Пожар произошел по адресу: улица Дорожная, д. 3, к. 12, стр. 1. "Происходит загорание на втором этаже четырехэтажного административного здания. Пожарные приступили к работам по тушению. До прибытия огнеборцев здание самостоятельно покинули около 40 человек", - сказали в пресс-службе. Информации о пострадавших не поступало.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что площадь пожара составляет 15 кв. м. "Спасено четыре человека", - добавил собеседник агентства. Согласно данным из открытых источников, в здании находятся офис строительной компании, технический центр, реставрационная мастерская.

В столичном управлении МЧС России добавили, что пожар потушен.