Около 2 тыс. жителей Молдавии третьи сутки остаются без электроэнергии после метели

Представитель правительства Даниел Водэ сообщил, что к этому времени были разблокированы все автомобильные трассы, включая второстепенные, пункты пропуска через границу работают в штатном режиме

КИШИНЕВ, 29 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. жителей в центре и на юге Молдавии третьи сутки остаются без электроэнергии после метели 26 ноября. Об этом сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь правительства Даниел Водэ.

"На сегодняшнее утро не имеют доступа к электричеству примерно 1 800 жителей из шести населенных пунктов в районах Каушаны, Штефан-Водэ и Кагул", - сказал Водэ. По его словам, в этих районах продолжают работать ремонтные бригады, которые за эти дни уже восстановили линии электропередачи, снабжающие свыше 127 тыс. человек.

Представитель правительства также сообщил, что к этому времени были разблокированы все автомобильные трассы, включая второстепенные, пункты пропуска через границу работают в штатном режиме. В результате стихии погибли несколько человек. После этого премьер-министр республики Дорин Речан потребовал отставки главы "Службы-112".