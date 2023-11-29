В Петербурге инженера по строительству метро приговорили к шести годам колонии за взятку

По версии следствия, мужчина более двух лет получал зарплату за фиктивно трудоустроенного в компаниях ОАО "Метрострой" и АО "Метрострой Северной столицы" знакомого

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к шести годам колонии строгого режима инженера городской дирекции транспортного строительства, который за общее покровительство по службе должностным лицам из ОАО "Метрострой" и АО "Метрострой Северной столицы" два с лишним года получал зарплату за фиктивно трудоустроенного в этих компаниях знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

"Суд признал Антона Крекера виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в сфере транспортного строительства, сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Прокурор города Виктор Мельник, выступая в прениях, просил назначить Крекеру более суровое наказание - в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, не только с поражением в праве быть на госслужбе, но и со штрафом в размере пятикратной суммы взятки (более 13,5 млн рублей).

О задержании фигуранта ТАСС сообщал в ноябре 2022 года. Как установило следствие, Крекер, занимая должность инженера 1-й категории в управлении по строительству метрополитена СПбКУ "Дирекция транспортного строительства", не позднее мая 2020 года обратился к представителям ОАО "Метрострой" с предложением фиктивно трудоустроить в компанию работника, но заработную плату передавать ему самому - в качестве взятки за лояльное отношение при приемке работ. В "Метрострое" согласились и оформили на работу в горно-строительное управление компании "проходчика на подземных работах", которому больше года проставляли явку на рабочее место в шахте и выплатили в общей сложности 1,8 млн рублей.

Не позднее сентября 2021 года, когда "Метрострой" уже был признан банкротом, а новым и единственным исполнителем работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов метро в Петербурге стало АО "Метрострой Северной столицы" (совместное предприятие правительства города и группы ВТБ), Крекер обеспечил переход подставного сотрудника на похожую должность в новую компанию и по аналогичной схеме получал его зарплату вплоть до сентября 2022 года - в сумме почти 935 тыс. рублей.