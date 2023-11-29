Задержанному за подготовку взрыва на ж/д путях в Москве предъявили обвинения в теракте

По данным следствия, мужчина планировал подорвать одну из цистерн железнодорожной станции

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинения в подготовке теракта и изготовлении взрывчатки 40-летнему Олегу Венгрыжановскому, задержанному по подозрению в подготовке взрыва на железнодорожных путях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Черемушкинского суда Москвы.

"Постановлением Черемушкинского районного суда города Москвы от 28 ноября 2023 года избрана мера пресечения в отношении обвиняемого Венгрыжановского Олега Валентиновича в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 27 января 2024 года. Венгрыжановский О. В. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств)", - сказали в пресс-службе. В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что ранее он работал маляром в автосервисе, но позже уволился. В настоящее время является безработным.

Также там сообщили, что в первой половине ноября Венгрыжановский был задержан во дворе жилого дома в Москве в нетрезвом виде. В Черемушкинском суде эту информацию подтвердили. "16 ноября суд постановил Венгрыжановского Олега Валентиновича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти), и подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток", - сказали в суде. После выхода на свободу мужчина был задержан сотрудниками ФСБ по делу о приготовлении к теракту.

По данным следствия, Венгрыжановский в ноябре получил от неустановленного лица задание на совершение за денежное вознаграждение террористического акта. Он должен был подорвать одну из цистерн железнодорожной станции. Фигурант согласился. В обозначенных местах в Москве он забрал вещество, предназначенное для изготовления самодельного взрывного устройства, и детонатор. Однако довести до конца преступный умысел он не смог, так как был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.