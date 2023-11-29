На Кубани несколько машин опрокинуло ветром на трассе

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно организовывали объезд

КРАСНОДАР, 29 ноября. /ТАСС/. Опрокидывание нескольких автомобилей произошло на автодороге в Северском районе Краснодарского края из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщается в Telegram-канале УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Северском районе на ФАД 146 "Краснодар - Верхнебаканский", наблюдается сильный порывистый ветер. На 42-м км в результате ветра произошло опрокидывание нескольких транспортных средств. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно организовывают объезд и оказывают помощь в подъеме автомобилей", - говорится в сообщении.

Точное количество пока не уточняется. На кадрах с места событий зафиксировано, что в том числе произошло опрокидывание грузового автомобиля.

Ранее на Кубани было продлено штормовое предупреждение, синоптики до 30 ноября прогнозируют сильные дожди, ветер, порывы которого могут достигать 29 м/с , а также подъем уровня воды в реках.