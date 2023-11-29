В Крыму почти 45 тыс. жителей остаются без света из-за шторма

К восстановительным работам привлекли 201 бригаду и 180 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Число жителей Республики Крым, которые остаются без электроснабжения из-за аварий на электросетях после штормового ветра, к обеду выросло до 45 тыс. человек, сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.

"По состоянию на 13:00 у нас без электроэнергии остается порядка 45 тыс. населения. Вместе с тем, увеличено количество бригад до 201, также 180 единиц техники привлечено к восстановительным работам. <...> Остается у нас пока без тепла по всему Крыму шесть котельных, которые в том числе обслуживают социально значимые объекты. По восстановлению электроэнергии данные котельные начнут функционировать в полном объеме", - сказал Садаклиев.

По состоянию на утро среды без электроснабжения были 43,7 тыс. жителей республики.

В Евпатории 51 дом освобожден от воды, подтоплены по-прежнему около 100 домов. Без водоснабжения остается 61 населенный пункт.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.

На 28-29 ноября в Крыму снова объявили штормовое предупреждение из-за ветра до 25 м/с.