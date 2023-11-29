На ферме в Запорожской области нашли схрон с противотанковыми гранатометами

Их направили на экспертизу

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружил два противотанковых гранатомета в тайнике на ферме в селе Спасском Мелитопольском района Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

"При обследовании заброшенных помещений молочно-товарной фермы полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Южному военному округу благодаря применению кинологического расчета обнаружили замаскированный тайник. В схроне находились два деревянных футляра с предметами, внешне схожими с противотанковыми ракетными комплексами", - сообщили в ГУ МВД.

Находки направлены на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.