На Херсонщине сообщили о гибели четырех полицейских при обстреле здания ОМВД в Юбилейном

Еще 18 человек получили ранения, отметили в правоохранительных органах региона

ГЕНИЧЕСК, 29 ноября. /ТАСС/. Четверо полицейских погибли, 18 человек ранены при вчерашнем обстреле здания ОМВД в селе Юбилейном Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

"Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России "Новокаховский" в селе Юбилейном из реактивной систем залпового огня HIMARS вчера утром", - сказал представитель органов.

По его информации, пятеро полицейских получили тяжелые ранения, они госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте происшествия.