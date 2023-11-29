29 ноября, 12:32,
обновлено 29 ноября, 12:39
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили о гибели четырех полицейских при обстреле здания ОМВД в Юбилейном

John Moore/ Getty Images
© John Moore/ Getty Images

Еще 18 человек получили ранения, отметили в правоохранительных органах региона

ГЕНИЧЕСК, 29 ноября. /ТАСС/. Четверо полицейских погибли, 18 человек ранены при вчерашнем обстреле здания ОМВД в селе Юбилейном Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

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"Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России "Новокаховский" в селе Юбилейном из реактивной систем залпового огня HIMARS вчера утром", - сказал представитель органов.

По его информации, пятеро полицейских получили тяжелые ранения, они госпитализированы, остальным помощь была оказана на месте происшествия. 

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