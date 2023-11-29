Верховный суд КБР подтвердил законность оправдательного приговора адвокату Ципиновой

Диана Ципинова была фигурантом дела в отношении представителя власти

НАЛЬЧИК, 29 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Кабардино-Балкарской Республики (КБР) оставил в силе оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой по делу о насилии в отношении представителя власти, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе оправдательный приговор адвокату Диане Ципиновой, который пересматривался по представлению прокуратуры", - сообщил представитель пресс-службы суда.

Апелляционное представление было подано на оправдательный приговор Ципиновой по делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (насилие в отношении представителя власти), за отсутствием в ее действиях состава преступления. Такое решение было принято Урванским районным судом 7 июля 2023 года.

Как сообщала Федеральная палата адвокатов, 20 мая 2020 года сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Урванский" задержали и доставили в отдел полиции адвоката Адвокатской палаты Кабардино-Балкарской Республики (АП КБР) Ратмира Жилокова. По словам адвоката, его задержали, когда он оказывал юридическую помощь Диане Безаргиковой, которую правоохранительные органы заподозрили в организации азартных игр в помещении, где та собиралась открыть интернет-кафе.

В целях защиты прав Жилокова в отдел МВД прибыли его коллеги Наталья Магова, Диана Ципинова и Людмила Кочесокова. По заявлению адвокатов, несмотря на предъявление ордеров, удостоверений и паспортов, защитникам не удалось оказать квалифицированную юридическую помощь задержанному адвокату из-за воспрепятствования этому полицейских. Они направили в АП КБР обращение в целях защиты нарушенных профессиональных прав, в котором изложили детали инцидента. Адвокаты указали, что после случившегося у них имеются видимые телесные повреждения, подчеркнув, что действия виновных полицейских должны быть квалифицированы как превышение должностных полномочий.

Впоследствии в отношении Жилокова и Ципиновой были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Следствие, в частности, сочло, что в ночь инцидента Ципинова, находясь на площадке перед входом в отдел полиции, нанесла полицейскому Тимуру Нагоеву рукой удар по лицу, царапины предплечий, толкнула его в грудь и шею, а затем ударила ногой в паховую область, тем самым причинив ему телесные повреждения.