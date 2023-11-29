В Астрахани заключили под стражу отчима по подозрению в избиении своего пасынка

Подозреваемого арестовали на два месяца

АСТРАХАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Житель Астраханской области, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью трехлетнему пасынку, заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщил собеседник агентству.

Во вторник в областной детской клинической больнице им. Н. Н. Силищевой, куда был госпитализирован пострадавший ребенок, ТАСС сообщили, что медики оценивают его состояние как тяжелое, мальчик находится в реанимации, проводится интенсивная терапия.

Как сообщили в пресс-службе Астраханской областной прокуратуры, прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью малолетнему.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Астраханской области отчим после проигрыша в популярной компьютерной игре нанес тяжкие телесные повреждения трехлетнему пасынку. В пресс-службе следственного управления СК России по региону ТАСС сообщили, что 19-летний местный житель подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью трехлетнему пасынку, возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.