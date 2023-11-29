Суд заочно арестовал украинскую певицу Джамалу по делу о фейках против ВС РФ

Ее также объявили в международный розыск

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Украинская певица Джамала (настоящее имя Сусана Джамаладинова) заочно арестована по делу о фейках против Вооруженных сил РФ, она объявлена в международный розыск. Как сообщили в прокуратуре Москвы, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

"В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемой, находящейся в международном розыске", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что Джамаладинова обвиняется по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, совершенное по мотивам национальной ненависти).

По данным следствия, 4 апреля 2022 года Джамаладинова опубликовала в соцсети на своей странице, доступной для просмотра неограниченному кругу лиц, запись, которая содержала заведомо ложную информацию о действиях российской армии в ходе проведения специальной военной операции. В надзорном ведомстве отметили, что руководствовалась певица "мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении социальной группы "военнослужащие Вооруженных сил РФ".

Джамала - украинская певица крымско-татарского происхождения, победительница песенного конкурса "Евровидение" 2016 года. Выступает в поддержку движения ЛГБТ и однополых браков на Украине. В апреле 2022 года вошла в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет. Ранее украинская певица была объявлена в федеральный розыск. По какой статье в базе МВД России указано не было.