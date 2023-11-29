В Мордовии избили осужденного за шпионаж американца Пола Уилана

Фельдшер колонии при осмотре выявил у него ссадину под глазом

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники мордовской колонии, где отбывает наказание осужденный за шпионаж гражданин Великобритании, Ирландии, Канады и США Пол Уилан, пресекли перераставший в драку его конфликт с другим осужденным. Об этом сообщили в УФСИН по Мордовии.

"На территории производственной зоны ИК-17 во время ссоры на бытовой почве между П. Уиланом и другим осужденным произошла конфликтная ситуация. Последний нанес Уилану удар рукой в область левой стороны лица. Сотрудники учреждения немедленно пресекли противоправные действия и доставили участников конфликта в медицинскую часть", - сообщили в УФСИН. При осмотре Уилана фельдшер учреждения выявил ссадину под глазом.

"Данное происшествие зафиксировано средствами видеонаблюдения. В настоящее время проводится проверка, материалы которой будут направлены в ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району Республики Мордовия для принятия процессуального решения (о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела - прим. ТАСС)", - добавили в УФСИН.

Бывший кадровый разведчик США Пол Уилан, задержанный 28 декабря 2018 года в Москве при получении флэшки с данными о сотрудниках одного из подразделений ФСБ, был осужден к 16 годам лишения свободы за шпионаж.