В Москве на Русаковской эстакаде произошло ДТП с участием четырех машин

Пострадавших нет

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Четыре автомобиля столкнулись на Русаковской эстакаде в Москве. Один из них перевернулся, сообщили ТАСС в пресс-службе столичной ГИБДД.

"По предварительным данным, на съезде с Русаковской эстакады произошло столкновение четырех транспортных средств с последующим опрокидыванием одного из них", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, в результате ДТП никто не пострадал.

В свою очередь, в Telegram-канале департамента транспорта Москвы отметили, что движение по съезду на улицу Русаковскую осуществляется по одной полосе из двух и призвали выбирать пути объезда. Позже движение по съезду было восстановлено.

На месте работают сотрудники столичной Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.