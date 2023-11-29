На севере Красноярского края двух охотников нашли живыми

Отец и сын не могли выходить на связь из-за поломки телефона

КРАСНОЯРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Двух охотников пропавших в тайге Эвенкии на севере Красноярского края, нашли живыми. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Отец и сын, которых полицейские разыскивали в Эвенкийском районе, найдены живыми. <…> Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Они не могли выходить на связь из-за поломки телефона. В ближайшее время все будут дома", - говорится в сообщении.

Ранее в дежурную часть поступило заявление от председателя общины "Ямбукан" с просьбой начать поиски двух охотников - отца и его несовершеннолетнего сына. Их на лодке завезли на охотничий участок в 200 км от поселка Тура в Эвенкии. С 6 ноября они перестали выходить на связь. На поиски выехали сотрудник уголовного розыска и участковый, а также охотник общины "Ямбукан".

Родовая община "Ямбукан" состоит из коренных малочисленных народов Севера и находится в Эвенкии в арктической зоне. Члены общины занимаются охотой на диких животных - соболя, оленя.