Прокурор попросил 13 лет колонии фигуранту дела о подготовке теракта в Херсоне 9 мая

Вина Павла Запорожца полностью доказана, отметил гособвинитель

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 ноября. /ТАСС/. Гособвинитель попросил суд назначить 13 лет колонии украинцу Павлу Запорожцу, который обвиняется в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая. Об этом он заявил в ходе прений сторон в Южном окружном военном суде, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Вина Запорожца полностью доказана. Прошу назначить Запорожцу 13 лет колонии", - сказал прокурор.

Ранее во время заседаний Запорожец признал вину, заявив, что служит в войсках Украины. По его мнению, он должен быть признан военнопленным и подлежит обращению в рамках 3-й Женевской конвенции.

По версии следствия, Запорожец готовил террористический акт против мирного населения и военнослужащих РФ во время проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Херсоне в 2022 году.