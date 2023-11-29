В Кременной сообщили о повреждении газопровода при обстреле со стороны ВСУ

Также пострадала гражданская инфраструктура и объекты социального значения, сообщил глава района Вячеслав Третьяков

ЛУГАНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Гражданская инфраструктура, включая газопровод, повреждена в городе Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава Кременского района Вячеслав Третьяков.

"На этой неделе ВСУ вновь обстреляли город Кременная. В результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и объекты социального значения. Также был поврежден газопровод низкого давления", - написал он.

Третьяков отметил, что при нанесении ударов по Кременной ВСУ "активно используют" кассетные боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.