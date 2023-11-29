В Пскове установили причастных к оскорблениям в адрес 22-летнего ветерана СВО

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ближайшее время будет проведена лингвистическая экспертиза их высказываний и решен вопрос о привлечении к ответственности

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили причастных к размещенным в интернете оскорблениям участника специальной военной операции (СВО), кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Руководство УМВД России по Псковской области разбирается с ситуацией, в которую попал кавалер ордена Мужества Андрей Ползохновский. Полицейскими уже установлены все причастные лица. В ближайшее время будет проведена лингвистическая экспертиза их высказываний и решен вопрос о привлечении к ответственности", - написала Волк в Telegram-канале.

Она выразила уверенность, что такие люди, как Ползохновский, заслуживают самого глубокого уважения и поддержки.

Ранее на псковском филиале телеканала "Россия-1" вышел материал о 22-летнем кавалере ордена Мужества Андрее Ползохновском. Молодой человек добровольцем отправился в зону СВО, где в ходе выполнения боевых задач лишился ноги. В настоящее время у него протез, он старается вести активный образ жизни, в том числе водит машину. При этом от соседей в ответ на просьбу не занимать парковочное место в его адрес были высказаны множественные оскорбления. Как сообщает телеканал, открыто высказать позицию на камеру по этому вопросу жильцы дома отказались, сообщения из чата ЖК были удалены.

По оценке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Ползохновский фактически "столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий". Глава региона отметил, что неуважительное отношение к участникам СВО, людям с ограничениями по здоровью "будет пресекаться самым жестким образом". Губернатор добавил, что абсолютное большинство жителей области в соцсетях выразили солидарность с Андреем и высказали ему слова поддержки. "Лица, которые позволили себе оскорбительные выпады, столкнутся с правовыми последствиями. Уже обсудил это с руководством УМВД и прокуратуры. Лица установлены, правоохранительные органы уже занялись проверкой. Лично проконтролирую, чтобы на территории ЖК были обеспечены все условия для людей с ограниченными возможностями", - написал Ведерников в своем телеграм-канале.