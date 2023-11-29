Суд в Липецке приговорил к 15 годам колонии двух организаторов нарколаборатории

Всего подсудимые произвели более 399 кг наркотиков

ТАСС, 29 ноября. Липецкий областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима двух мужчин, которые за четыре месяца произвели в регионе более 399 кг наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба областной судебной системы.

"Двое подсудимых признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере). Каждому назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы к колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, 40-летний житель Барнаула по переписке в интернете нашел подельников по выпуску наркотиков, с 46-летним знакомым нашел в Липецком районе дом для нарколаборатории, после чего они купили его на полученные от кураторов 2 млн рублей. Мужчины поставили в доме оборудование для нарколаборатории, прошли дистанционное обучение по навыкам его производства, получили необходимые реактивы. "Спустя примерно 4 месяца после запуска нарколаборатории оба были задержаны. Общая масса наркотических средств, произведенных подсудимыми, составила свыше 399 кг, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.