Вытесненный польскими силовиками беженец умер на белорусской территории

Инцидент произошел в Брестской области

МИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Беженец, которого через границу вытеснили польские силовики, умер на белорусской территории. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Польские пограничники 28 ноября в очередной раз с применением физической силы вытеснили на территорию Беларуси в Каменецком районе [Брестской области] двух граждан Афганистана. Возле калитки [в польском пограничном заграждении] иностранцы обнаружили еще одного беженца в крайне истощенном состоянии. Со слов мужчины, польские силовики специально вытеснили его одного, чтобы некому было оказать помощь. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали на место происшествия медицинских работников. Однако к их приезду беженец скончался", - говорится в сообщении.

Польские, латвийские и литовские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудники Госпогранкомитета Белоруссии в 2022 году пресекли более 3,8 тыс. попыток вытеснения из стран ЕС порядка 31 тыс. иностранцев. С августа 2021 года белорусские пограничники обнаружили у границ со странами Евросоюза около 40 тел погибших беженцев.