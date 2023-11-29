В Подмосковье бывший сотрудник отдела миграции МВД обвиняется в коррупции

Общая сумма взятки составила более 140 тыс. рублей

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Обвинение в получении взятки размером более 140 тыс. рублей предъявлено бывшему инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД по Истре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по Истре ГСУ СК России по Московской области бывшему старшему инспектору отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Истра предъявлено обвинение в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ)", - говорится у сообщении.

По данным следствия, в 2020 году обвиняемая систематически получала взятки от коммерсанта, который предоставлял в этот период интересы не менее 48 иностранцев. Денежное вознаграждение старший инспектор брала за невыявление нарушений в пакете документов, необходимых для получения гражданства РФ, а также за беспрепятственное принятие этих документов без ожидания очередности. "Общая сумма взятки составила более 140 тыс. рублей", - добавили в СК.

Как отметили в пресс-службе, обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ее отправили под домашний арест. В настоящее время продолжается сбор и закрепление доказательств.