В Туле возбудили уголовное дело по факту похищении подростка группой мужчин

В правоохранительные органы о пропаже 17-летнего юноши сообщили очевидцы, ставшие свидетелями его похищения с улицы

ТАСС, 29 ноября. Следователи в Туле возбудили уголовное дело по факту похищения подростка группой мужчинам, которые его насильно удерживали и требовали вознаграждение за молчание о якобы распространении им наркотика. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Тульской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту похищения несовершеннолетнего молодого человека, по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подростка похитили мужчины 2002, 2003 и 2005 годов рождения, они 26 ноября насильно повалили на пол в салоне машины 17-летнего юношу, увезли к нему домой, где удерживали подростка против воли и требовали денежное вознаграждение за молчание о якобы распространении им наркотических средств.

"В правоохранительные органы о пропаже подростка сообщили очевидцы, ставшие свидетелями его похищения с улицы. В настоящее время троим фигурантам предъявлено обвинение. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, следователями проверяется информация о возможном сбыте наркотических веществ несовершеннолетним", - говорится в сообщении СУ СК по региону.