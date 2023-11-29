В Евпатории кровли свыше 50 многоэтажек пострадали от урагана

В четырех из них намерены провести капремонт

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Кровли свыше 50 многоэтажных домов пострадали в городском округе Евпатория в Крыму, в 4 из них власти проведут капремонт. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города-курорта Елена Демидова.

"Сегодня вместе с моим заместителем - начальником ДГХ Иваном Климовым побывали в многоквартирных домах, крыши которых пострадали во время урагана. Провели работу по выявлению домов, нуждающихся в ремонте кровли. От сильного ветра в городе и поселках пострадали 53 крыши многоэтажек", - написала она.

Демидова уточнила, что в четырех домах будет проведен капитальный ремонт кровли, в остальных - достаточно текущего. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым оказывает помощь и частично предоставляет необходимые материалы. Текущий ремонт кровель уже выполнен в шести многоквартирных домах.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 08:00 мск среды введен режим ЧС на территории 15 муниципальных образований Республики Крым, среди них - городской округ Евпатория.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали. Непогода повредила дома, привела к перебоям с электроснабжением и проблемам в движении транспорта.