Поезда МЦД-3 задерживаются из-за инцидента с пешеходом

По предварительной информации, пострадавший нарушил правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Поезда МЦД-3 задерживаются в пути из-за инцидента с пешеходом. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 17:24 мск на станции Люберцы-1 Казанского направления МЖД поездом №7351 Ипподром-Крюково был травмирован человек, по предварительной информации, нарушивший правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. На время оказания ему медицинской помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов в направлении Москвы и МЦД-3", - говорится в сообщении.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожной инфраструктуре.