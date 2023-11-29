В Астрахани экс-чиновника осудили на семь лет колонии за взятку в 30 тыс. рублей

Его также приговорили к выплате штрафа в размере 1,2 млн рублей

АСТРАХАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Кировский суд в Астрахани приговорил экс-сотрудника администрации Астрахани, признанного виновным в вымогательстве и получении взятки в размере 30 тыс. рублей, к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

"Кировский районный суд города Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника администрации МО "Городской округ город Астрахань". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, с вымогательством). Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности должностного лица и назначил ему наказание по совокупности приговоров (ранее осужден Ленинским районным судом г. Астрахани по ст. 264.1 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения ) в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении с уточнением, что мужчина также приговорен к выплате штрафа в размере 1,2 млн рублей.

Согласно приговору, осужденный лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на два года, ему также запрещено на срок один год четыре месяца и два дня заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По данным ведомства, сотрудник городской администрации в августе 2023 года выдвинул индивидуальному предпринимателю требование о передаче денежных средств в размере 30 тыс. рублей за способствование в силу своего служебного положения в принятии решения о невключении его заведения в перечень мест массового пребывания людей и непроведении проверок его заведения. Передача денежных средств происходила под контролем сотрудников УФСБ России по Астраханской области.