В Пскове возбудили дело после оскорблений в адрес 22-летнего ветерана СВО

Расследование возбуждено в рамках ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление") и 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ")

ПСКОВ, 29 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Псковской области возбудили административное расследование по факту оскорблений в социальных сетях участника СВО, кавалера ордена Мужества Андрея Ползохновского. Расследование возбуждено сразу по двум статьям, в том числе об оскорблении и дискредитации ВС РФ, сообщила пресс-служба УМВД РФ по Псковской области..

"Сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району к административной ответственности привлечены ряд автовладельцев, а их транспортные средства помещены на специализированную стоянку. Основанием для применения мер реагирования стали неоднократные нарушения требований ПДД жителями одного из многоквартирных домов. <...> УМВД России по Псковской области возбуждено административное расследование в рамках ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление") и 20.3.3 КоАП РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ")", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в вечернее время водители занимали парковочное место, обозначенное знаком "Парковка для инвалидов". "Помимо нарушения законодательства, это значительно осложняло возможность припарковаться возле своего дома для 22-летнего участника СВО Андрея Ползохновского, лишившегося ноги в результате боевых действий. В дальнейшем в адрес гражданина стали поступать оскорбления, а также были размещены посты с дискредитацией действий Вооруженных сил РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили представители ведомства, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов установили лиц, причастных к совершению правонарушений. "По результатам их опроса и проведения лингвистической экспертизы высказываний, опубликованных в сети "Интернет", материалы будут переданы в суд для привлечения последних к установленной законом ответственности", - отмечается в сообщении.

В среду ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк сообщал, что сотрудники полиции установили причастных к размещенным в интернете оскорблениям участника специальной военной операции Ползохновского. По оценке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Ползохновский фактически "столкнулся с травлей соседей на почве бытовых разногласий". Глава региона отметил, что неуважительное отношение к участникам СВО, людям с ограничениями по здоровью "будет пресекаться самым жестким образом"