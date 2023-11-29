В Ингушетии трех экс-полицейских осудили по делу о мошенничестве и грабеже

Суд назначил им наказание от двух до четырех лет лишения свободы

ГРОЗНЫЙ, 29 ноября. /ТАСС/. Малгобекский городской суд в Ингушетии приговорил к заключению на срок от двух до четырех лет трех бывших сотрудников полиции, которых обвиняли в получении взятки, мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по региону.

"Суд назначил им наказание от двух до четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя государственной власти в правоохранительных органах сроком на три года, а также специальных званий", - говорится в распространенном сообщении.

Как установил суд, в апреле 2022 года в Карабулаке трое тогда еще действующих сотрудников органов внутренних дел под предлогом доставления в административное здание полиции для освидетельствования на предмет употребления наркотиков и психотропных веществ потребовали от местного жителя деньги. Кроме того, по данным суда и следствия, осужденные похитили у жителя республики 250 тыс. рублей, а у одного из полицейских при задержании был обнаружен героин.