Калининградский суд взыскал с экс-главы Янтарного 27,9 млн рублей за квартиру в Австрии

Сведения о доходах, на которые приобретено жилое помещение, чиновник не представил, а также не указал сведения о его приобретении в справке о доходах

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Светлогорский городской суд Калининградской области по иску прокуратуры региона взыскал с бывшего главы администрации Янтарного в доход государства 27,9 млн рублей - стоимость приобретенной им квартиры в Вене, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Калининградской области установила, что бывший глава администрации МО "Янтарный городской округ" Алексей Заливатский в период работы в должности главы Мамоновского городского округа приобрел квартиру в Вене Австрийской Республики стоимостью 27,9 млн рублей на неподтвержденные доходы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения о доходах, на которые приобретено жилое помещение, чиновник не представил, а также не указал сведения о его приобретении в справке о доходах. Стоимость квартиры существенно превысила его доход за три года, предшествующих совершению сделки.

Прокуратура области обратилась в суд с иском о взыскании с Заливатского в доход государства денежных средств в сумме 27,9 млн рублей, эквивалентной стоимости объекта недвижимости на момент его приобретения, сказали ТАСС в пресс-службе.

Решением суда требования прокуратуры удовлетворены. По ходатайству надзорного ведомства судом до рассмотрения иска приняты обеспечительные меры в виде ареста принадлежащего ответчику имущества на территории Калининградской области, уточнили в прокуратуре.

27 октября 2020 года сообщалось о том, что в отношении главы администрации Янтарного городского округа Калининградской области Заливатского было возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве. В правоохранительных органах отметили, что чиновник был уволен с должности в связи с утратой доверия, в начале 2021 года он был объявлен в федеральный розыск.