Под Самарой один человек пострадал при пожаре на территории нефтегазовой компании

Специалисты установили, что возгорание произошло при перекачке гексана

ТАСС, 29 ноября. Один человек пострадал в результате пожара на территории нефтегазовой компании в городском округе Отрадный Самарской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек, мужчина", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре на территории нефтегазовой компании в городском округе Отрадный на улице Промзона, 1 поступило вечером в среду. Специалисты установили, что возгорание произошло при перекачке гексана. Площадь пожара составила 100 кв. м. Возгорание ликвидировали.