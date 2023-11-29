На Ставрополье три человека погибли в ДТП

Еще трое госпитализированы

ПЯТИГОРСК, 29 ноября. /ТАСС/. В Ставропольском крае три человека погибли в аварии с участием двух автомобилей, еще трое госпитализированы. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого УГИБДД.

"29 ноября около 19:00 мск вблизи станицы Георгиевской водитель автомобиля BMW, совершая маневр разворота, где это не запрещено ПДД, не убедился в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем LADA Priora. В результате от полученных травм на месте погибли водитель и пассажир LADA Priora, а также пассажирка иномарки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницу с тяжелыми травмами доставлены водитель BMW и два пассажира LADA Priora.

"За рулем иномарки находился 70-летний местный житель, который только в этом году трижды нарушал скоростной режим. Личности остальных участников устанавливаются. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства уточняются", - сказано в сообщении.