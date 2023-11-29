В Калмыкии машина скорой помощи попала в ДТП

Пострадали четыре человека

ЭЛИСТА, 29 ноября. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи произошло в среду в Элисте, пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба МВД России по Республике Калмыкия.

"Столкнулись автомобиль Skoda Rapid под управлением 21-летнего элистинца и машина скорой помощи. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены водитель и два медработника, а также водитель легкового транспортного средства. Пациентов в скорой в момент аварии не было", - говорится в сообщении.

Причины ДТП устанавливаются.

Дежурный экипаж в составе водителя, врача и фельдшера направлялся на экстренный вызов на другое ДТП, уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. После аварии с легковым автомобилем водитель, врач и фельдшер скорой медпомощи доставлены в травмцентр республиканской больницы, у них диагностированы травмы легкой степени тяжести. Водитель Skoda Rapid также находится в медучреждении на обследовании, предварительно его состояние оценивается как легкая степень тяжести.