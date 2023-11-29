В Петербурге произошел пожар в производственно-складском здании на площади 200 кв. м

К ликвидации возгорания привлекли от МЧС 29 человек и 6 единиц техники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в производственно-складском здании на юго-востоке Санкт-Петербурга, площадь горения составляет 200 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по городу.

"29 ноября в 20:06 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, Грузовой проезд, дом 33. В 1-2-х этажном, производственно-складском здании происходит горение обстановки на площади 200 кв. м. В 20:30 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС", - говорится в сообщении пресс-службы.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 6 единиц техники и 29 человек личного состава. Как рассказали в управлении, сведения о пострадавших на данный момент не поступали.