В Ингушетии шесть человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей

Из них троих с различными телесными повреждениями доставили в больницу

ТАСС, 29 ноября. Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло на федеральной автодороге "Кавказ" на территории Ингушетии. В результате пострадали шесть человек, сообщило региональное управление МЧС.

"В 17:00 мск на Единый номер экстренных служб "112", ГКУ "Служба 112", поступило сообщение о том, что на трассе "Кавказ" (район [населенного пункта] Гази-Юрт) произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> В результате ДТП пострадали шесть человек. Из них троих с различными телесными повреждениями доставили в больницу на машине скорой помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, выехавший на место происшествия поисково-спасательный отряд "Эрзи" установил, что столкнулись три автомобиля.