В Дагестане два человека погибли в результате ДТП

Еще двух человек госпитализировали

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли и двое пострадали в ДТП на федеральной дороге "Кавказ" в Новолакском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики.

"На ФАД "Кавказ" в Новолакском районе 34-летний житель Грозного, управляя автомобилем "ВАЗ-21114", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21113" под управлением 40-летнего жителя Махачкалы. В результате ДТП водители обоих транспортных средств умерли от полученных тяжких телесных повреждений. Пассажиры "ВАЗ-21113" - 11-летний мальчик и 38-летняя женщина, жители Махачкалы - госпитализированы", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что по факту произошедшего собран материал для принятия процессуального решения.