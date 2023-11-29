В Дагестане экс-чиновник получил пять лет колонии за взятки

Согласно материалам дела, мужчина через посредника получил 1,2 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 29 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил к пяти годам колонии строгого режима замначальника территориального отдела транспортного контроля по Республике Дагестан МТУ Ространснадзора по СКФО Амирсултана Альдерова. Он получил взятки от подчиненных за переназначение, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

"Суд <...> назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий", - сказала она.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина получил предложение возглавить новый территориальный отдел. После этого он собрал с 12 подчиненных по 100 тыс. рублей за способствование их переназначению во вновь создаваемый отдел, через посредника подсудимый получил 1,2 млн рублей.

Альдерова признали виновным в 12 эпизодах получения взяток. Он взят под стражу в зале суда. Приговор может быть обжалован в Верховном суде Республики Дагестан.