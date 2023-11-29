На участке жительницы Миньяра спилили ель для установки на городской площади

Администрация города посчитала участок, где росло дерево, бесхозным

ЧЕЛЯБИНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ель, которая более 40 лет росла на садовом участке жительницы Миньяра (Челябинская область) и тесно связана с историей ее семьи, спилили, чтобы установить на городской площади для празднования Нового года. Администрация города была уверена, что участок бесхозный, следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы Ашинского района Вадима Сергеева.

"Сегодня встретился с жительницей Миньяра Еленой Шалдиной, у которой спилили елку на садовом участке и установили на площади города. Участок, где была спилена ель, по документам является бесхозным, он нигде не зарегистрирован. Ранее это была территория садового товарищества, потом хозяин участка скончался, а земля осталась заброшенной. Эта информация и ввела в заблуждение администрацию города", - написал глава района.

Он добавил, что принес женщине свои извинения. "Договорились о компенсационной высадке ели рядом с вырубленной или высадке аллеи деревьев в городе вместе с Еленой и ее семьей", - отметил Сергеев.

Ранее местные СМИ со слов местной жительницы сообщили, что ель на частном участке посадил ее муж со своим отцом в 1982 году, когда пошел в первый класс. 24 ноября ель спилили, чтобы позже установить на городской площади для встречи Нового года.