В Крыму без энергоснабжения после шторма остаются 9,3 тыс. человек

В восстановлении энергоснабжения будут задействованы 60 бригад и 70 единиц техники

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Энергетики за день восстановили энергоснабжение 41,6 тыс. жителей Крыма, нарушенное из-за сильного шторма. Без электричества пока остаются 9,3 тыс. человек, сообщил глава МЧС республики Сергей Садаклиев.

"Отключено на вечер 9 300 человек. За световой день удалось восстановить электроэнергию и подать 41 600 человек. Работали 213 бригад, 643 человека, 224 единицы техники", - сказал Садаклиев.

Он уточнил, что работы по восстановлению энергоснабжения продолжатся ночью, в них будут задействованы 60 бригад и 70 единиц техники.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Непогода повредила дома, привела к перебоям с энергоснабжением и проблемам в движении транспорта.