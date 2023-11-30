В ДНР пресекли попытки сотрудничества двух местных жителей с украинскими спецслужбами

В региональном управлении ФСБ призвали жителей к своевременному обращению в органы госбезопасности в случае попытки вербовки

ДОНЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) пресекли две попытки сотрудничества местных жителей с органами украинской разведки. Оперативные мероприятия провели при участии военной контрразведки Южного и Восточного военных округов, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным управления, украинские спецслужбы пытались наладить контакт с двумя жителями региона для дальнейшего сотрудничества.

"В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двоим жителям ДНР объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных: ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - уточнили в УФСБ.

Там призвали население к своевременному обращению в органы госбезопасности в случае попытки вербовки.