Двоих бывших руководителей "Амурмелиоводхоза" осудили за мошенничество

Наказание они будут отбывать в колонии общего режима

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Два бывших руководителя Управления мелиорации земель и сельзхозводоснабжения по Амурской области ("Амурмелиоводхоз") приговорены к пяти и четырем годам лишения свободы за мошенничество, которое повлекло ущерб более чем на 41 млн рублей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"В Амурской области Благовещенский городской суд вынес приговор бывшим руководителям ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз" по уголовному делу о мошенничестве, повлекшем ущерб на сумму более 41 млн рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что с 2015 по 2019 год подсудимые, занимая руководящие должности в государственном учреждении, действуя группой лиц по предварительному сговору внесли в акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости недостоверные сведения об объемах произведенных работ по устройству дорог на объекте Димской осушительной системы Тамбовского района. В результате причинили бюджету ущерб на сумму более 41 млн рублей.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание: одному - в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другому - в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Исковые требования Министерства сельского хозяйства РФ в размере 41 млн рублей удовлетворены. Осужденные взяты под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.