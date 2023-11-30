На Камчатке 5 человек обвинили в нелегальном обороте рыбной продукции на 35,2 млн рублей

Часть товара успели реализовать в Приморском крае, Новосибирской области, в Москве и Московской области

ТАСС, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов обвинили пятерых жителей Камчатки, в том числе начальников из отдела транспортной полиции, в нелегальном обороте рыбной продукции на сумму в 35,2 млн рублей. Об этом сообщили в управлении генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Двум жителям региона, ранее занимавшим руководящие должности в камчатском линейном отделе МВД России на транспорте, предъявлено обвинение во взяточничестве (ч. 2 и 3 ст. 290 УК РФ), остальным - по п. "а", "б" ч. 4 ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки) и п. "а" ч. 4 ст. 291 (дача взятки) УК РФ.

"Расследованием установлено, что с августа по сентябрь 2021 г. обвиняемые, <….> совместно с другими соучастниками преступной деятельности <…> осуществляли приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта пищевой рыбной продукции, не имеющей маркировки в соответствии с требованиями федерального законодательства", - говорится в распространенном сообщении, при этом уточняется, что часть товара, не прошедшего обязательный санитарный контроль, была распродана неопределенному кругу потребителей в Приморском крае, Новосибирской области, в Москве и Московской области.

Как удалось установить в ходе расследования, сотрудники правоохранительных органов изъяли партию красной икры, общая стоимость немаркированной продукции составила 35,2 млн рублей. В то же время участники группы, занимавшие руководящие посты в транспортной полиции, за взятки оказывали покровительство общей деятельности, способствовали уходу от ответственности, возвращали изъятый товар без документов.

На имущество обвиняемых общей стоимостью свыше 6,7 млн рублей наложен арест.