Силы ПВО РФ уничтожили пять украинских БПЛА в районах четырех населенных пунктов ЛНР

Из них четыре "Фурии" и одну "Лелеку-100", сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской группировки "Запад" огнем зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор" уничтожили пять украинских беспилотников в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"Группировка ПВО огнем ЗРК "Тор" уничтожила пять беспилотных летательных аппаратов, из них четыре "Фурии" и одну "Лелеку-100", в районах Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского", - сказал он.

Зыбинский добавил, что во время активной обороны мотострелковое соединение общевойсковой армии при поддержке минометов отразило контратаку штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области, а расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по скоплению живой силы в укрытиях 14-й механизированной бригады в районе Синьковки (Харьковская область).

"В полосе обороны общевойсковой армии военнослужащие соединения при поддержке авиации и огня артиллерии уничтожили до 20 военнослужащих, 2 боевые машины пехоты БМП-1 и БМП-2, 152-мм самоходную артиллерийскую установку 2С3 "Акация" и две боевые бронированные машины "Хамви", - заключил начальник пресс-центра группировки.