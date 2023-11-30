В результате пожара в хостеле в Алма-Ате погибли 13 человек

Общая площадь возгорания составила 30 кв. м

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в переоборудованном под хостел помещении в Алма-Ате, погибли 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

"30 ноября в 05:33 (02:33 мск) поступило сообщение о пожаре по улице Ади Шарипова города Алма-Аты. Первое пожарное подразделение прибыло к месту за семь минут. На момент прибытия происходило горение в подвальном помещении трехэтажного жилого дома, где первый этаж и подвальное помещение переоборудованы под хостел. Общая площадь пожара, предварительно, составляет 30 кв. м", - отметили в департаменте.

Возгорание ликвидировали в 06:22 (03:22). "В ходе разведки и тушения пожара обнаружены, предварительно, 13 погибших, личности устанавливаются. Предварительно, погибли от отравления угарным газом", - уточнили в ведомстве.

Пресс-служба управления общественного здравоохранения Алма-Аты сообщила, что в больницу скорой неотложной медицинской помощи доставлены двое пострадавших. "Один пострадавший госпитализирован с диагнозом "отравление угарным газом". Состояние средней степени тяжести, стабильное. Второй пациент после всех обследований отправлен с рекомендациями на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, в том числе психологическая", - рассказали в пресс-службе.

По последним данным, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59. На месте происшествия работают 46 человек и 13 единиц техники департамента по ЧС. Причины случившегося устанавливаются.