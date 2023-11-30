Приморский океанариум намерен передать гидробионтов пострадавшему аквариуму в Севастополе

В результате шторма в затопленном зале погибли сотни морских животных

ВЛАДИВОСТОК, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство Приморского океанариума готово передать Севастопольскому морскому аквариуму-музею, пострадавшему в ходе шторма, гидробионтов из собственного резерва, чтобы восполнить часть коллекции.

Об этом сообщила пресс-служба океанариума.

"Мы выражаем сочувствие коллегам в их непростой ситуации. Как только узнали о случившемся, сразу приняли решение помочь. Вышли с ними на связь и заявили о своих намерениях. Сейчас коллеги из Севастополя заняты восстановлением помещений, ремонтными работами. Мы на связи с коллегами и поддерживаем их в это трудное время. По их запросу мы готовы оказать поддержку и передать гидробионтов из нашего резерва, очевидно, это случится после того, как они завершат ремонт", - привела пресс-служба слова руководителя службы формирования экспозиций и учета гидробионтов Приморского океанариума Андрея Телегина.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что из-за шторма был затоплен зал аквариума-музея, погибли свыше 500 морских животных. По данным директора аквариума Юрия Кравцова, в затопленном зале обитали 700-800 тропических пресноводных животных. Вода полностью откачана, проведена уборка. Открытие третьего зала музея планируется не ранее апреля 2024 года после восстановления.