В Красноярске пропала 15-летняя девочка

С заявлением в полицию обратилась мать подростка

КРАСНОЯРСК, 30 ноября. /ТАСС/. В Красноярске 15-летняя девочка пропала после того, как ушла два дня назад с работы своей матери. Женщина обратилась в полицию только спустя сутки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"В Красноярске сотрудники полиции устанавливают местонахождение 15-летней девочки. Мать обратилась в полицию только спустя сутки после ухода ребенка. Сотрудники полиции выяснили, что 28 ноября несовершеннолетняя пришла к маме на работу и отпросилась к подруге в гости с ночевой, на что та ответила согласием. Утром дочь на звонки не отвечала. Позже женщине позвонила классная руководительница и сказала, что ребенок отсутствовал на занятиях. Встревоженная мать приехала к подруге дочери, где бабушка рассказала, что ее ребенка вчера здесь не было", - говорится в распространенном сообщении.

По данным полиции, девочка раньше из дома не уходила, в поле зрение полиции семья не попадала. "В настоящее время созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, ориентировка разослана всем наружным нарядам города. Все сотрудники полиции ориентированы на поиск несовершеннолетней", - пояснили в пресс-службе.