В хостеле Алма-Аты, где погибли 13 человек, проживали граждане Пакистана и Узбекистана

Начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев отметил, что хостел был переоборудован из подвального помещения, что запрещено правилами

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Граждане Пакистана, Узбекистана, а также казахстанцы проживали в хостеле Алма-Аты, где утром в четверг произошел пожар, унесший жизни 13 человек. Об этом сообщил журналистам начальник городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев.

"Со слов администратора, в гостинице проживали граждане Пакистана, Узбекистана, а также казахстанцы", - сказал Атыгаев. Причины пожара еще не установлены. Атыгаев отметил, что хостел был переоборудован из подвального помещения, что запрещено правилами.

Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом.

С места пожара эвакуированы 59 человек, из которых трое доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 56 человек в настоящее время временно размещены в здании близлежащей школы.