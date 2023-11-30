Жертвами пожара в общей сложности стали 13 человек

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Гражданин России погиб в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, жертвами которого в общей сложности стали 13 человек. Об этом сообщил журналистам глава администрации крупнейшего города Казахстана Ерболат Досаев.

"Многие из них (погибших - прим. ТАСС) - граждане Казахстана, один из найденных - гражданин Узбекистана, один - гражданин Российской Федерации (Республика Саха), остальные - казахстанцы", - сказал он.

Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом. С места пожара эвакуированы 59 человек, из которых трое доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 56 человек временно размещены в здании близлежащей школы.

В пресс-службе правительства Казахстана заявили, что распоряжением премьер-министра Алихана Смаилова создана правительственная комиссия по расследованию причин и ликвидации последствий пожара в хостеле. В ее состав вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также администрации Алма-Аты. Председатель комиссии, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов экстренно вылетает на место происшествия. "Правительственная комиссия незамедлительно приступит к работе по всестороннему расследованию причин группового несчастного случая вследствие пожара и оказанию первоочередной помощи пострадавшим", - указали в кабинете министров.

В свою очередь администрация города уточнила, что хостел был открыт полтора месяца назад. "Помещение принадлежит "Халык банку" как залоговое имущество, которое банк сдал в аренду", - уточнили в пресс-службе.