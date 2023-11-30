После пожара в хостеле Алма-Аты возбудили уголовное дело

По предварительным данным, очаг возгорания находился в коридоре подвального помещения

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана возбудили уголовное дело в связи с пожаром в хостеле в Алма-Ате, жертвами которого стали 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Для проведения расследования причин пожара в хостеле направлена оперативная группа МЧС во главе с министром генерал-майором Сырым Шарипхановым. По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения. По данному факту пожара департаментом по чрезвычайным ситуациям города Алматы зарегистрировано уголовное дело по статье 292 уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

На месте пожара работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории департамента. В ведомстве указали, что этот объект был переоборудован под хостел полтора месяца назад. Площадь хостела составляет 457 кв. метров.

Согласно последним данным, в числе жертв трагедии есть гражданин России и гражданин Узбекистана, остальные - казахстанцы.

Предварительно, люди погибли от отравления угарным газом. С места пожара эвакуированы 59 человек, трое из них доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. 56 человек временно размещены в здании близлежащей школы.