В Новосибирской области два жителя получили почти 10 лет колонии за попытку сбыть мефедрон

Они пытались продать через мессенджеры более 2 кг наркотиков

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области назначил по девять лет и восемь месяцев колонии двум жителям региона, пытавшимся сбыть мефедрон. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Каждому из них назначено наказание в виде девяти лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что фигуранты, действуя из корыстных побуждений, вступили в предварительный преступный сговор с неустановленным лицом и незаконно приобрели более 2 кг мефедрона. Его они планировали сбыть на территории региона через тайники, местонахождение которых должны были сообщить данному неустановленному лицу через Telegram и приложение для переписок Wickr Me, а затем получить денежное вознаграждение.

"Преступление не было доведено до конца по независящим от них обстоятельствам, поскольку их преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области", - добавили в пресс-службе.