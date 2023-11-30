На Алтае осудили 13 членов группировки, похитивших выплаты у детей-сирот на 2 млн рублей

Они также присвоили 2,3 млн рублей за инсценировку ДТП и хищение денег с расчетных счетов юрлиц

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Алтайский краевой суд вынес приговор в отношении 13 членов организованной преступной группировки за вымогательство социальных выплат у детей-сирот, инсценировку ДТП и хищение денег с расчетных счетов юридических лиц. Всего у сирот похитили более 2 млн рублей, общий объем ущерба составил более 4,3 млн рублей. Об этом сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

"Судом организатор преступного сообщества осужден к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. Участникам преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 6,5 до 10,5 года с отбыванием в колонии строгого режима", - сообщила она.

Суд постановил, что с 2017 по 2018 год в Алтайском крае действовало преступное общество, состоящее из двух подразделений. Руководителем был 52-летний местный житель, в состав группировки также входили 7 человек, еще 5 подсудимых привлекались для участия в преступной деятельности.

По данным следствия, одно из подразделений занималось вымогательствами денег у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате преступной деятельности 13 сирот лишились более 2 млн рублей. Второе подразделение инсценировало ДТП и похищало деньги с расчетных счетов юридических лиц. Ущерб превысил 2,3 млн рублей.

В зависимости от роли и степени участия фигурантов осудили за организацию преступного сообщества и участие в нем, мошенничество, похищение человека, вымогательство, разбой, мошенничество в сфере страхования, кражу. Приговор суда в законную силу не вступил.