Число погибших при пожаре в Алма-Ате россиян возросло до двух

По информации департамента полиции города, всего погибло 13 человек

АЛМА-АТА, 30 ноября. /ТАСС/. Число граждан России, погибших в результате пожара в хостеле в Алма-Ате, увеличилось до двух. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции города.

"Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Реcпублики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экcпертиза", - говорится в сообщении.

Ранее было известно об одном погибшем россиянине.

По предварительным данным, люди могли погибнуть от отравления угарным газом. С места происшествия эвакуировали 59 человек, трое из них доставлены в больницу скорoй и неотложной медицинской помощи. Еще 56 человек временно размещены в здании близлежащей школы.