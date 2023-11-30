В Бурятии экс-главу "Водоканала" осудили на шесть лет колонии за пять преступлений

Жаргала Цыбикова также оштрафовали на 310 тыс. рублей

ТАСС, 30 ноября. Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приговорил бывшего директора городского МУП "Водоканал" Жаргала Цыбикова к шести годам лишения свободы за совершение пяти преступлений, сообщается на сайте суда.

"Вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего директора МУП "Водоканал" Улан-Удэ Цыбикова, согласно которому он признан виновным в совершении пяти преступлений. Назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 310 тыс. рублей и с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на три года", - говорится в сообщении.

По данным следственного управления СК РФ Республики Бурятия, Цыбиков с ноября 2018-го по июль 2020 года, пользуясь служебным положением, заставлял подчиненных бесплатно работать на земельном участке, оформленном на его тещу. Кроме того, с июля 2016-го по январь 2020 года он систематически похищал топливо, закупленное для заправки служебного транспорта. А в конце 2019-го - начале 2020 года ремонтировал личный автомобиль Nissan Patrol за счет средств предприятия. Также установлено, что мужчина заставлял работников занижать показатели сброса вредных веществ в центральную систему водоотведения, так он уменьшал плату за негативное воздействие.

Бывшего главу "Водоканала" арестовали в январе 2021 года. Тогда сообщалось, что рабочие построили жилой дом и провели коммунальные сети на участке тещи Цыбикова. На эти цели потратили более 500 тыс. рублей предприятия. А ущерб от похищения топлива для служебных автомобилей оценивался в 700 тыс. рублей.